Эксклюзив 27 июля 2023, 19:53 Буйная кировчанка избила трех женщин на дороге, пока ее не задержал инспектор ДПС Жительница Кирова избила пенсионерку и беременную, пока ее не задержал инспектор ДПС

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Жительницу Кирова задержали за нападение на прохожих. Она разгуливала вдоль дороги и кидалась на случайных людей. От ее рук пострадали пенсионерка и беременная девушка. Проезжающий мимо экипаж ДПС задержал буйную женщину. В распоряжении «360» появились видео нападений и задержания кировчанки.

На кадрах видно, как задержанная сначала толкнула проходящую мимо пожилую женщину на бетонный блок и начала избивать. Пострадавшая пыталась защититься от нее зонтиком, но он быстро оказался в руках у хулиганки. Сумев подняться, пенсионерка убежала и укрылась у дежурного по переезду.

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По данным местных СМИ, на этом буйства не закончились. Она успела также напасть на беременную девушку и еще одну пенсионерку.

Задержал кировчанку инспектор ДПС при помощи неравнодушного очевидца. Он помог полицейскому надеть на нее наручники.

Судьба нападавшей пока неизвестна. Подробности уточняются.