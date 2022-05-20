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    20 мая 2022, 16:39

    Бухгалтера Волховского колледжа в Ленобласти будут судить за мошенничество

    Полина Гребенщикова

    Главного бухгалтера Волховского колледжа транспортного строительства в Ленинградской области заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на СК.

    По версии следствия, женщина без ведома своих коллег вносила их данные в реестр учащихся, чтобы получить компенсацию проезда к месту учебы. Предполагается, что таким образом она заработала 2,7 миллиона рублей.