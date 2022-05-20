Бухгалтера Волховского колледжа в Ленобласти будут судить за мошенничество

Главного бухгалтера Волховского колледжа транспортного строительства в Ленинградской области заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на СК.

По версии следствия, женщина без ведома своих коллег вносила их данные в реестр учащихся, чтобы получить компенсацию проезда к месту учебы. Предполагается, что таким образом она заработала 2,7 миллиона рублей.