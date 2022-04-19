Бухгалтера школы в Нижегородской области заподозрили в присвоении 920 тысяч рублей

Главный бухгалтер Курмышской средней школы Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на прокуратуру региона, с 2017 по 2020 годы со счета учреждения исчезло свыше 920 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, были потрачены главбухом на личные цели. Факт исчезновения денег выяснился при проверке учреждения.

Расследование дело будет контролировать прокуратура.