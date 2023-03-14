Происшествия 14 марта 2023, 16:01 Бухгалтер из Нижнего Новгорода пойдет под суд за кражу 15 млн рублей

Читать 360tv в

В Автозаводском районном суде состоится суд над главным бухгалтером одной из нижегородских фирм, которая обвиняется в присвоении более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

В период с сентября 2016 года по март 2022-го женщина начисляла себе повышенную зарплату, а также переводила деньги за транспортные услуги, которые в действительности не были оказаны.

Реклама

В настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Она не признала свою вину.

Реклама