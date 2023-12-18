Происшествия 18 декабря 2023, 11:16 Бухгалтер из ЯНАО украла у местных бизнесменов около 10 млн рублей

Читать 360tv в

В ЯНАО правоохранители завели уголовное дело на жительницу Лабытнанги, которая сумела обмануть местных бизнесменов на 9,3 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Следствие выяснило, что женщина, оказывая бухгалтерское сопровождение бизнесменам, злоупотребила их доверием и с 2016 года по 2019 год похищала их деньги со счетов.

Реклама

Известно, что подозреваемая создала общество с ограниченной ответственностью, на счета которого переводила похищенные средства.