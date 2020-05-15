    15 мая 2020, 17:58

    «Будут подсаживать кожу»: пострадавшая от нападения бойцовской собаки москвичка рассказала об операциях

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Москвичку, на которую пьяный мужчина натравил бойцовского пса за замечание, прооперировали. Собака травмировала женщине руки.

    «Мне сделали первую операцию. Как говорит врач, должна быть вторая еще. Сейчас немного зарастет, будет получше и будет вторая операция, потому что вырваны куски. Будут подсаживать кожу. Я лишена возможности действовать нормально в жизни. Я даже умыться нормально не могу», — рассказала пострадавшая.

    Женщина добавила, что собака повредила нерв на ее мизинце. Палец теперь плохо двигается. Она очень хочет, чтобы хозяина собаки наказали, однако в полиции сказали, что его максимум оштрафуют.

    Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Женщина сделала замечание мужчине с собакой, который начал рвать тюльпаны на клумбе, которые она сама же и посадила.

    Она попыталась снять его на камеру, после чего на нее набросилась бойцовская собака, которую любитель цветов держал на поводке. Происшествие попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.