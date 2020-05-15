«Будут подсаживать кожу»: пострадавшая от нападения бойцовской собаки москвичка рассказала об операциях
«Мне сделали первую операцию. Как говорит врач, должна быть вторая еще. Сейчас немного зарастет, будет получше и будет вторая операция, потому что вырваны куски. Будут подсаживать кожу. Я лишена возможности действовать нормально в жизни. Я даже умыться нормально не могу», — рассказала пострадавшая.
Женщина добавила, что собака повредила нерв на ее мизинце. Палец теперь плохо двигается. Она очень хочет, чтобы хозяина собаки наказали, однако в полиции сказали, что его максимум оштрафуют.
Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Женщина сделала замечание мужчине с собакой, который начал рвать тюльпаны на клумбе, которые она сама же и посадила.
Она попыталась снять его на камеру, после чего на нее набросилась бойцовская собака, которую любитель цветов держал на поводке. Происшествие попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.