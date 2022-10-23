«Будто упало что-то». Появилось еще одно видео с места крушения самолета в Иркутске | 360°

23 октября 2022, 14:20
«Будто упало что-то». Появилось еще одно видео с места крушения самолета в Иркутске
Telegram-каналы опубликовали видео с места падения самолета в Иркутске
Реакция жителей Иркутска на крушение самолета попала на видео, которое появилось в Сети. На горизонте виден огонь и слышны крики людей.
«Это что, я понять не могу? Как будто упало что-то», — недоумевает женщина за кадром.
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«Да самолет наверняка», — отзывается ее собеседница.
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«Ой, божечки», — начала причитать первая.
ГУ МЧС по региону подтвердило сообщения СМИ о падении самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Самолет выполнял испытательный полет. Возник пожар, который распространился на 200 квадратных метров. Данных о погибших и пострадавших пока нет. В Сети уже распространились кадры с места происшествия.
Падение Су-30 в Иркутске
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