Происшествия 20 ноября 2022, 07:37 Будто карточный домик. Появилось новое видео с моментом обрушения пятиэтажки на Сахалине Момент разрушения пятиэтажки на Сахалине попал на видео

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В Сети появилось новое видео, на котором запечатлен момент обрушения пятиэтажки в сахалинском поселке Тымовское из-за взрыва газа. На кадрах видно, как часть здания в секунду стирает с лица земли.

Судя по ролику, взрыв случился на первом этаже. После этого пятиэтажка частично сложилась, как карточный домик. Два мальчика, которые шли мимо, с удивлением обернулись и, увидев, что случилось, остановились.

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Ранее уже появлялись видео с моментом взрыва.

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В доме произошел взрыв бытового газа. Погибли девять человек, также есть пострадавшие — официально сообщалось о четырех. Еще один человек пропал без вести.

Жильцов сразу же перевели в пункт временного размещения, где были спальные места, горячая еда и вода. Власти региона распорядились о немедленных выплатах материальной помощи в 30 тысяч рублей на неотложные нужды тем, чьи квартиры пострадали. Те семьи, которые вовсе лишились жилья, получат полмиллиона. Пострадавшие и родственники погибших получат по 400 тысяч и миллиону рублей соответственно. Оформление выплат уже началось. Губернатор Валерий Лимаренко заверил, что никто не останется без крыши над головой.