Буддийский храм сгорел в Бурятии

«Вечером 3 февраля вблизи улуса Алан произошел пожар на территории дацана. <…> В результате пожара огнем уничтожены котельная и крыша, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 квадратных метров», — говорится в сообщении агентства.

Огонь тушили пожарные 11-го Хоринского отряда ГПС РБ. К ним присоединились жители и добровольцы улуса Алана. ЧП не повлияет на проведение религиозных мероприятий.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электрооборудования. Расположенный рядом другой дуган уцелел. Пострадавших нет.