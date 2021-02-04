04 февраля 2021, 07:35
Буддийский храм сгорел в Бурятии
Буддийский храм — дуган — сгорел в Хоринском районе Бурятии. Огонь уничтожил котельную, крышу, а железобетонное здание храма выгорело изнутри. Религиозные ценности удалось спасти. Об этом сообщило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«Вечером 3 февраля вблизи улуса Алан произошел пожар на территории дацана. <…> В результате пожара огнем уничтожены котельная и крыша, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 квадратных метров», — говорится в сообщении агентства.
Огонь тушили пожарные 11-го Хоринского отряда ГПС РБ. К ним присоединились жители и добровольцы улуса Алана. ЧП не повлияет на проведение религиозных мероприятий.
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электрооборудования. Расположенный рядом другой дуган уцелел. Пострадавших нет.