БЦ «Гранд Сетунь Плаза» загорелся на западе Москвы. Видео

Крупный пожар вспыхнул в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что из здания валит густой черный дым, из окон вырывается пламя. В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили получение заявки по этому адресу.

«Подразделения выехали, с места пока доклада не было», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

Сотрудники БЦ в комментарии «Подъему» сообщили, что их эвакуировали.

«На первом этаже воняет и горит, черные ошметки летят, возможно, не все вышли. Говорят, что полыхает уже на несколько этажей», — добавили собеседники издания.

Источник «360» сообщил, что в здании действительно еще могут находиться люди. По его словам, на седьмом этаже человек просит о помощи.