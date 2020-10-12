Брошенную двухлетнюю девочку в коляске нашли в Набережных Челнах. Ее матери грозит уголовка

Пьяная жительница Набережных Челнов отвлеклась на звонок мужу и оставила коляску с двухлетней дочерью ночью на улице. Полицейские привлекут женщину к административной ответственности.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Набережным Челнам, девочку нашли случайные прохожие 10 октября около полуночи. Правоохранители отправили ребенка в больницу с переохлаждением и начали искать ее мать. Ею оказалась местная 31-летняя жительница. Тем вечером она пошла в гости к подруге и прихватила дочку с собой. У подруги женщина напилась и на обратном пути решила набрать мужу. Она отвлеклась на разговор и оставила девочку на улице.

Когда женщина опомнилась, то коляски на месте уже не было. На нее составили административный протокол по статьям «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию».

Прокуратура начала проверять все обстоятельства, при которых беспомощный ребенок оказался один на улице. Против матери девочки могут завести уголовное дело по статье «Оставление в опасности».