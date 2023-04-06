Эксклюзив 06 апреля 2023, 16:32 Брошенная «Газель» загорелась во дворе дома в Подмосковье Пламя охватило брошенную «Газель» во дворе дома в подмосковном Дрожжино

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Во дворе дома в Подмосковье загорелась брошенная «Газель». Об этом «360» рассказал очевидец происшествия.

Грузовая машина вспыхнула во дворе дома № 7 по улице Южная в Дрожжино. Местные жители старались потушить огонь своими силами, заливая пламя водой. Также горожане пытались отогнать стоящие рядом автомобили. Мужчинам пришлось толпой толкать машину, которая находилась в непосредственной близости от источника огня.

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Очевидец происшествия рассказал, что загоревшаяся «Газель» стоит во дворе дома уже давно. Хозяин просто бросил там машину.

«Загорелся брошенный автомобиль, жители давно писали и жаловались на него», — отметил собеседник «360».

По словам очевидца, местные жители писали в администрацию и на портал «Добродел». Власти округа заверили, что на месте не было никакой машины.

«В ходе выезда сотрудниками администрации Ленинского городского округа автомобиль ГАЗель не обнаружен (фотоматериал прилагается)», — ответили им в администрации Ленинского городского округа.

Им также разъяснили, по каким признакам транспортное средство может быть признано бесхозным.

Предположительно, мимо места происшествия проезжал водовоз местной управляющей компании. Он и потушил пожар.