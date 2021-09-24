«Бросать нельзя ребят было». Альпинист рассказал, как его спасли на Эльбрусе
Альпинист Виталий Антипов, пострадавший во время экспедиции на Эльбрус, рассказал «360», что погода резко изменилась, когда они уже спускались вниз. Им приходилось останавливаться, чтобы помогать парню, который сломал ногу. У самого Виталия обморожены руки, на лице — синяки.
«Погода резко ухудшилась на обратном пути. Вот это сыграло ключевую роль», — сказал он.
Виталий признался, что не помнит точно, когда за ними пришли спасатели.
«Время не скажу, но знаю, что темно уже было. Потому что там со временем сложно было ориентироваться», — сообщил юноша.
Альпинисты не шли вниз постоянно, на некоторых участках они останавливались и пережидали. Один из них сломал ногу.
«Постоянного движения не было, потому что там у нас человек ногу сломал. Приходилось какое-то пережидать, подтягивать его немножко. И оно не могло быть, потому что надо было дождаться гида, который дорогу знает. Он тех, кто чуть выше, спускал ниже. Бросать нельзя ребят было», — рассказал Виталий.
Он признался, что не говорил родственникам о произошедшем, потому что они не понимают его увлечения. Сказал только друзьям.
Альпинистка Екатерина Резникова ранее сообщила «360», что из-за сильной метели при спуске с Эльбруса была практически нулевая видимость.
Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые в четверг пострадали при восхождении на Эльбрус. Пятеро погибли.