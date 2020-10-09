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    09 октября 2020, 10:05

    Бронированные роботы начали тушить пожар на складах под Рязанью

    Анастасия Калинина

    К тушению пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боевых припасов в Рязанской области подключили бронированных роботов. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
    Бронированные роботы начали тушить пожар на складах под Рязанью

    «К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы», — передает РИА «Новости» его слова.

    Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что сегодня взрывы на складах прекратились. Но в лесу на расстоянии 6–8 километров от взорвавшегося арсенала продолжается лесной пожар. Его продолжают тушить.

    Известно, что от взрывов пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали в Скопинскую районную больницу, сообщает Ura.ru.

    Пожар произошел 7 октября в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области. Огонь перекинулся на склад с боеприпасами, из-за чего начались взрывы. За это время спасатели эвакуировали 2300 местных жителей. Всех разместили в пунктах временного проживания, был развернут оперативный штаб.

    Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что всем пострадавшим из-за пожара жителям будет оказана финансовая помощь.