Бронированные роботы начали тушить пожар на складах под Рязанью

К тушению пожаров на открытых площадках хранения артиллерийских боевых припасов в Рязанской области подключили бронированных роботов. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы», — передает РИА «Новости» его слова.

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что сегодня взрывы на складах прекратились. Но в лесу на расстоянии 6–8 километров от взорвавшегося арсенала продолжается лесной пожар. Его продолжают тушить.

Известно, что от взрывов пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали в Скопинскую районную больницу, сообщает Ura.ru.

Пожар произошел 7 октября в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области. Огонь перекинулся на склад с боеприпасами, из-за чего начались взрывы. За это время спасатели эвакуировали 2300 местных жителей. Всех разместили в пунктах временного проживания, был развернут оперативный штаб.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что всем пострадавшим из-за пожара жителям будет оказана финансовая помощь.