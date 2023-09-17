Происшествия 17 сентября 2023, 18:11 Броневик НАТО протаранил забор жилого дома в Румынии Digi 24: в Румынии бронетранспортер НАТО снес забор жилого дома Скриншот видео

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В Румынии бронетранспортер Североатлантического альянса попал в ДТП. Боевая машина вылетела с дороги и снесла забор. В результате она оказалась во дворе жилого дома, сообщил телеканал Digi 24.

«В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку», — отметили в материале.

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Выяснилось, что солдаты НАТО возвращались с учений в военной колонне. Однако в определенный момент бронемашина вылетела с дороги.

На некоторое время в районе ДТП перекрыли автотранспортное движение. Альянс начал расследование, чтобы установить все обстоятельств произошедшего.

Ранее американский танк Abrams, который предназначался для военных учений, попал в аварию в Австралии. В результате пострадали шесть человек. Кроме того, на месте ЧП загорелись три автомобиля, еще четыре машины получили серьезные повреждения.