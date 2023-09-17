17 сентября 2023, 18:11
Броневик НАТО протаранил забор жилого дома в Румынии
Digi 24: в Румынии бронетранспортер НАТО снес забор жилого дома
В Румынии бронетранспортер Североатлантического альянса попал в ДТП. Боевая машина вылетела с дороги и снесла забор. В результате она оказалась во дворе жилого дома, сообщил телеканал Digi 24.
«В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку», — отметили в материале.
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Выяснилось, что солдаты НАТО возвращались с учений в военной колонне. Однако в определенный момент бронемашина вылетела с дороги.
На некоторое время в районе ДТП перекрыли автотранспортное движение. Альянс начал расследование, чтобы установить все обстоятельств произошедшего.
Ранее американский танк Abrams, который предназначался для военных учений, попал в аварию в Австралии. В результате пострадали шесть человек. Кроме того, на месте ЧП загорелись три автомобиля, еще четыре машины получили серьезные повреждения.
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