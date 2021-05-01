Бронемашину потеряли на дороге в Волгограде. Видео

Бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный гарнизон.

«Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда», — заявили в ведомстве.

Никто не пострадал. Выясняются обстоятельства и причины, по которым бронетранспортер не удержался на перевозившем его трале.

ДТП случилось на Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе города утром 1 мая, уточнил сайт kp.ru. Многоцелевой плавающий бронетранспортер упал с трала на пересечении с улицей 8-й Воздушной Армии. Тяжелая машина снесла бордюр и разворотила обочину, перепахав на ней землю.

В соцсетях появилось видео, на которое попала бронемашина. По словам автора ролика, она выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде.