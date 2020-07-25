Бронемашина затонула в Керченском проливе

Бронеавтомобиль затонул в Керченском проливе во время патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант». Машина пошла на дно при форсировании пролива. Погибших и пострадавших нет.

«Сейчас будет решаться вопрос, как доставать технику, и продлится ли акция», — рассказал «Интерфаксу» представитель организатора мероприятия, во время которого произошло ЧП, Сергей Чернаков.

Собеседник добавил, что затонул БРДМ-2. Во время инцидента никто не пострадал, экипаж бронемашины вовремя подобрал катер. Точная причина затопления военного автомобиля пока не известна.

Акцию «Дорога мужества. Керченский десант» проводят в Крыму с 2017 года. В рамках мероприятия, которое организует общественная организация «Военно-техническое общество», бронемашины проезжают 15 километров от Тамани до Крыма через Керченский пролив. Акция посвящена Керченско-Эльтигенской операции 1943 года. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны, в ходе которой советские войска захватили плацдарм в Крыму.