25 февраля 2020, 18:56
Бродячие собаки загрызли двух человек в Красноярске
На территории гаражного массива в Ленинском районе Красноярска было обнаружено тело мужчины со следами укусов собак. Еще одна женщина госпитализирована. Ранее на улице Мичурина нашли разорванное тело другой женщины. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Возбудили уголовное дело против 41-летнего руководителя городского управления дорог, благоустройства и инфраструктуры. Он обвиняется в том, что не устроил вовремя отлов бездомных собак, которые совершали нападения на местных жителей.