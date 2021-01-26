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    26 января 2021, 13:00

    Бродячие собаки снова напали на ребенка в столице Бурятии

    Артур Блянихов

    В Улан-Удэ на ребенка вновь напала стая собак, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

    По данным издания, нападению животных подверглась девятилетняя девочка. Ее госпитализировали с ранами бедра и головы. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

    Отмечается, что это уже пятый случай за последний месяц в Улан-Удэ, когда собаки нападают на людей. В частности, 23 декабря они сильно покусали 11-летнего мальчика и едва не разорвали 20-летнюю девушку.