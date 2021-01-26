Бродячие собаки снова напали на ребенка в столице Бурятии

По данным издания, нападению животных подверглась девятилетняя девочка. Ее госпитализировали с ранами бедра и головы. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Отмечается, что это уже пятый случай за последний месяц в Улан-Удэ, когда собаки нападают на людей. В частности, 23 декабря они сильно покусали 11-летнего мальчика и едва не разорвали 20-летнюю девушку.