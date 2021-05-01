Бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка на Сахалине

Стая бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку в городе Долинске. Дворняги повалили ребенка на землю и прокусили руку через теплую куртку.

Обстоятельства ЧП выясняет прокуратура Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства.

По предварительным данным, стая бездомных собак напала на девочку, когда она гуляла возле детского сада в Долинске. Прокуроры также дадут оценку соблюдению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных.

Ранее РИА ФАН сообщало о спасении школьников от стаи беспризорных собак в Башкирии. Животные загнали детей на дерево, где они сидели, пока псов не отогнал учитель ОБЖ.

Накануне стая бродячих псов искусала 11-летнего ребенка в Татарстане. Школьника госпитализировали, сообщили Nation News. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается.

В середине апреля четырехлетнего мальчика загрызли бродячие собаки в башкирском селе. Спасти ребенка не удалось.