Бродячие собаки напали на школьников в Чите

После сообщений СМИ о нападении бродячих собак на двух школьников в Чите начали доследственную проверку. Об этом сообщили на сайте управления СК по Забайкальскому краю.

Бездомные собаки напали на подростков по пути в школу, сообщали местные СМИ. Это произошло накануне в Ингодинском районе Читы. Псы покусали ребят и порвали их вещи.

Следователи уже занялись проверкой. Они планируют опросить пострадавших школьников и и их родителей, а также преподавателей школ, которые упоминаются в публикациях.

Мать одиннадцатиклассника ранее сообщила, что стая из шести-восьми собак напала на ее сына и его друга, когда они шли в школу. Она отметила, что животные напали на подростков на Верхнеудинской улице, по которой ходят учащиеся двух школ. По ее словам, в этом месте каждый день замечают стаю собак в сопровождении пожилой женщины. Очевидцы сообщали, что там уже были случаи с нападениями бродячих животных.

В администрации Читы сообщили, что им не поступало обращений о произошедшем, но пообещали разобраться.

Ранее в Тверской области после нападения собак погиб шестилетний мальчик.