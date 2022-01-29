Бродячие собаки напали на девочку на Чукотке

Стая собак напала на школьницу на Чукотке. Девочке покусали ногу в поселке городского типа Угольные Копи, ее доставили в больницу, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Девочка 2007 года рождения подверглась нападению собак во дворе жилого дома по улице Первомайской, 10. Школьницу доставили в в Чукотскую окружную больницу с «укушенной раной средней трети левой голени». Об этом врачи уведомили полицию. После осмотра врача и оказания помощи ребенку назначили амбулаторное лечение.

Анадырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту нападения на девочку. Надзорное ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов по контролю за безнадзорными животными.

В прокуратуре отметили, что ранее бродячая собака напала на другого ребенка в городе Певеке. По требованию прокурора суд взыскал с городской администрации 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее в Астраханской области стая собак насмерть загрызла 58-летнего мужчину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».