Бродячие собаки набросились на общественника в Оренбурге

В Оренбурге общественник Дмитрий Болдырев на проспекте Победы подвергся нападению стаи бродячих собак. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Отмечается, что Оренбургская область входит в пятерку российских регионов, где зафиксировано самое большое количество бездомных собак. По предварительным данным, в популяции бездомных псов может быть до 22 тысяч животных. Стаи голодных дворняг держат в страхе целые села, бросаясь на людей.

Организация отлова бродячих собак оказалась непростой задачей для муниципалитетов. В столице региона планируют открыть муниципальный приют, где может временно содержаться 500 бродячих собак. В Орске такое помещение уже нашли.