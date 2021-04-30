Бродячие собаки искусали ребенка в Татарстане

В Татарстане на 11-летнего мальчика напала стая бродячих собак и покусала его. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, животные напали на ребенка в поселке Осиново. Мальчика доставили в больницу с множественными укусами. Возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, нападение собак на мальчика стало возможным ввиду того, что неустановленные должностные лица исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, Главного управления ветеринарии РТ и др. было допущено нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных», — добавили в ведомстве.