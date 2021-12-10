Бродячая собака покусала российского журналиста на съемках сюжета об агрессивности собак

На журналиста ГТРК «Кузбасс» Антона Ивачева напали бездомные собаки. Он снимал про них сюжет в Анжеро-Судженске.

Сюжет был на тему агрессивного поведения беспризорных собак. Жители жаловались на стаю псов, которая держит в страхе целую улицу. Родители боятся отпускать своих детей в школу.

Во время съемок на корреспондента набросилось несколько собак, одна из них его укусила, сообщил сайт «Вести».

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью и сделать прививку от бешенства.

Власти Анжеро-Судженска отчитались, что с начала года отловили около 200 голов. Но проблема осталась. Они животных стерилизовали и чипировали.