10 декабря 2021, 16:55
Бродячая собака покусала российского журналиста на съемках сюжета об агрессивности собак
Бездомные собаки напали на корреспондента ГТРК «Кузбасс» во время съемок сюжета
На журналиста ГТРК «Кузбасс» Антона Ивачева напали бездомные собаки. Он снимал про них сюжет в Анжеро-Судженске.
Сюжет был на тему агрессивного поведения беспризорных собак. Жители жаловались на стаю псов, которая держит в страхе целую улицу. Родители боятся отпускать своих детей в школу.
Во время съемок на корреспондента набросилось несколько собак, одна из них его укусила, сообщил сайт «Вести».
Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью и сделать прививку от бешенства.
Власти Анжеро-Судженска отчитались, что с начала года отловили около 200 голов. Но проблема осталась. Они животных стерилизовали и чипировали.