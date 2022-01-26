В Лермонтово (Ставропольский край) на улице Горняков обитает бродячая собака, которая агрессивно ведет себя по отношению к прохожим. Об этом журналистам рассказала местная жительница.

Все началось с того, что горожане пожаловались на стаю собак, напавших на ребенка, когда он шел в школу. Как пояснила одна из горожанок, это было не первым таким инцидентом, при котором травмы получали люди.

«На улице Горняков обитает одна собака, рядом с которой другие животные тоже начинают проявлять агрессию. Сама она бросается на людей и уже успела покусать моего мужа», — цитирует очевидицу newstracker.ru.