Бродячая собака напала на ребенка в Новосибирске. Видео

Бродячая собака в Новосибирске напала на ребенка и чуть не загрызла его. Момент происшествия на улице Механическая в Первомайском районе попал на видео. После нападения объявлена проверка, сообщило управление СК РФ по региону.

Нападение бродячей собаки на ребенка запечатлели на камеру видеорегистратора проезжавшей машины. На кадрах можно заметить, как животное набросилось на ребенка около спортивной площадки. В этот момент к собаке подбежала маленькая девочка и ударила ее, после чего на помощь пришли мужчины, проезжавшие на автомобиле. Они вышли из машины и освободили ребенка из плена, прогнав пса.

«В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе», — сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Новосибирской области.

В Республике Коми 7 марта стая бродячих собак покусала ребенка. Девочку доставили в больницу, у нее зафиксировали раны головы, лица и ног.