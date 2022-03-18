Бродячая собака напала на ребенка в Челябинской области

В городе Сатка Челябинской области произошел очередной случай нападения бродячей собаки на местного жителя. В этот раз пострадал ребенок.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на публикацию в группе «А. Л. Текслер, помоги!» в социальной сети Вконтакте, в четверг, 17 марта, собака напала на ребенка. Инцидент произошел в 08:00 в районе школы № 40.

Жительница Сатки Любовь Идельчук, которая сообщила о происшествии, отметила, что лично наблюдала картину нападения собаки на ребенка. Она уточнила, что агрессивное животное отогнали от ребенка взрослые. Любовь подчеркнула, что побоялась идти дальше со своей дочкой, пока стая собак находилась рядом.

Женщина пишет, что по этой дороге, где произошло нападение, множество детей каждый день ходят в школу и детский сад.