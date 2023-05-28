Происшествия 28 мая 2023, 11:14 Бродячая собака набросилась на девочку в Оренбурге «Новости Оренбурга»: бродячая собака набросилась на девочку в городском парке РИА «Новости»

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Девочка в Оренбурге стала жертвой нападения со стороны бродячей собаки. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Оренбурга».

По данным источника, ЧП произошло в парке «Ивушка» в микрорайоне Ростоши.

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Свидетели уточнили, что по парку бегала стая бродячих собак. В какой-то момент одна из них бросилась в сторону ребенка и укусила ее за лицо. Родители девочки вовремя сориентировались в ситуации и сумели отогнать животное.

Пострадавшую отвели в больницу с рваной раной щеки, ее жизни ничто не угрожает. Врачи наложили ребенку несколько швов.

Ранее стая собак напала на мужчину в Иркутской области. Его тело обнаружили неподалеку от охранного объекта в населенном пункте Усолье-Сибирское с множественными телесными повреждениями и ампутированной рукой.

Хирург Александр Гоев советовал первым делом после укуса собаки промыть пораженное место раствором с дезинфицирующими свойствами.