Бродячая собака на Сахалине покусала 4-летнюю девочку

В Сахалинской области начали проверку после сообщений о двух случаях нападения бродячих собак на малолетних детей в Углегорском районе. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Проверку организовала Углегорская городская прокуратура. По итогам проверки при наличии оснований примут меры, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, в поселке городского типа Шахтерск бездомная собака набросилась на четырехлетнюю девочку, которая играла на детской площадке во дворе дома. По словам ее матери, собака схватила девочку за шапку и начала таскать, после чего укусила за лицо. Пса отогнали другие дети, которые начали кричать. Семья девочки написала заявление в полицию. Мать намерена подать в суд на районные власти.

Кроме того, в том же поселке бродячая собака напала на шестилетнего мальчика, игравшего на горке. Ребенка от укусов спас толстый комбинезон. В МВД подтвердили факты нападения, передал ТАСС.

Ранее в Коломне четырехлетний мальчик оказался в больнице после нападения хаски. Мать мальчика рассказала «360», что ребенок перенес операцию и находится под пристальным вниманием врачей.