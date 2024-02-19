Важное 19 февраля 2024, 11:27 Брянскую область снова пытались атаковать с помощью БПЛА Губернатор Богомаз: еще одну попытку атаки БПЛА пресекли в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины повторно попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — указал губернатор.

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По словам Богомаза, силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянском. Никто не пострадал, разрушений нет, отметил глава области. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Губернатор поблагодарил российские подразделения противовоздушной обороны.

Утром 19 февраля Богомаз сообщил о ликвидации реактивного дрона самолетного типа над Брянским районом. При попытке атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

В течение часа после уничтожения первого БПЛА украинская сторона предприняла вторую попытку удара с помощью дрона. Беспилотник так же, как и в первом случае, сбили средствами ПВО над Брянским районом.