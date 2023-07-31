Происшествия 31 июля 2023, 19:09 Брянское село Сушаны попало под обстрел со стороны ВСУ Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны РИА «Новости»

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Село Сушаны в Климовском районе Брянской области оказалось под огнем ВСУ. Об обстреле населенного пункта сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки никто из жителей села не пострадал, но повреждения получило одно домовладение и хозяйственные постройки.

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«На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил Богомаз.

Утром 31 июля украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В этом населенном пункте также никто не получил ранений. Повреждения зафиксировали у четырех домовладений, сообщал губернатор области.

Также, по его данным, пострадали два автомобиля. Помимо этого, село осталось без света. Последствия обстрела устранили прибывшие на место специалисты.

В ночь на понедельник ВСУ атаковали Трубчевский район, сбросив с беспилотника взрывное устройство на здание районного УВД.

«Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — уточнял глава региона.