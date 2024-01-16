Происшествия 16 января 2024, 16:17 Брянское село Курковичи попало под обстрел со стороны ВСУ Богомаз сообщил о обстреле ВСУ села Курковичи РИА «Новости»

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Четыре жилых дома пострадали в селе Курковичи при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Среди жителей населенного пункта никто ранений и травм не получил.

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Помимо повреждения жилых домов, в селе также пострадала сельхозтехника и одна хозяйственная постройка. Также оказалось нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — подчеркнул Богомаз.

Днем губернатор Брянской области сообщил об уничтожении противовоздушной обороной одного беспилотника самолетного типа. В результате никто не пострадал. Разрушений не произошло.

Данные об уничтожении дрона подтвердили в Минобороны, уточнив, что беспилотный летательный аппарат противника дежурные средства ПВО ликвидировали около 13:40.