16 января 2024, 16:17
Брянское село Курковичи попало под обстрел со стороны ВСУ
Богомаз сообщил о обстреле ВСУ села Курковичи
Четыре жилых дома пострадали в селе Курковичи при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Среди жителей населенного пункта никто ранений и травм не получил.
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Помимо повреждения жилых домов, в селе также пострадала сельхозтехника и одна хозяйственная постройка. Также оказалось нарушено энергоснабжение.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — подчеркнул Богомаз.
Днем губернатор Брянской области сообщил об уничтожении противовоздушной обороной одного беспилотника самолетного типа. В результате никто не пострадал. Разрушений не произошло.
Данные об уничтожении дрона подтвердили в Минобороны, уточнив, что беспилотный летательный аппарат противника дежурные средства ПВО ликвидировали около 13:40.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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