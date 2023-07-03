Происшествия 03 июля 2023, 13:51 Брянский поселок оказался под артобстрелом ВСУ Губернатор Богомаз: ВСУ из артиллерии обстреляли поселок Белая Березка РИА «Новости»

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Поселок Белая Березка в Брянской области оказался под обстрелом ВСУ. Украинские националисты открыли по нему огонь из артиллерии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал глава Брянской области.

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По предварительным данным, после атаки противника в поселке загорелись два частных жилых дома. На место выехали сотрудники оперативных и экстренных служб, отметил Богомаз.

Ранее село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области оказалось под минометным обстрелом украинской армии. Губернатор региона сообщил, что при атаке никто не пострадал, но два дома получили повреждения.

Кроме того, 22 июня появилось сообщение о попытке ВСУ атаковать крупный оборонный завод в Брянской области с помощью беспилотника. Система ПВО сбила дрон при подлете.