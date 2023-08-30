30 августа 2023, 01:58
Брянские власти заявили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА
Богомаз: при атаке беспилотников ВСУ на Брянск никто не пострадал
Из-за атаки украинских беспилотников на Брянск в городе никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет», — подчеркнул он.
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Богомаз добавил, что на месте ЧП уже работают оперативные и экстренные службы. Атаку украинских террористов удалось пресечь силами ПВО Минобороны.
Жители Брянска рассказали о взрыве, который прогремел в Советском районе. Со стороны Фокинского, по их словам, поднялся дым. Сначала люди слышали гул, а потом увидели красное зарево и взрыв.
Его запечатлела и камера видеонаблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении «360».
В ночь на 30 августа украинские националисты также атаковали Псков. Небо над Псковской областью временно закрыли. Атаку дронов отразили силами Минобороны.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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