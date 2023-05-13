13 мая 2023, 15:35
Брянские власти подтвердили данные об упавшем Ми-8
Губернатор Брянской области Богомаз: при падении вертолета в Клинцах пострадала женщина
В результате крушения вертолета в населенном пункте Клинцы Брянской области пострадала местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Крушение вертолета произошло сегодня в Клинцах. В результате ЧП пострадала местная жительница. Ее отвезли в районную больницу, где врачи окажут необходимую медицинскую помощь», — написал он.
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Богомаз отметил, что также пострадали пять частных домовладений.
«Оперативные службы работают на месте, к работе приступила комиссия по оценке ущерба», — добавил глава региона.
Падение вертолета Ми-8 в Брянской области произошло ранее в субботу. На борту находились два человека, они погибли.
Также ранее сообщалось о падении самолета Су-34 в Стародубском районе. По предварительной информации, пилоты погибли, не успев катапультироваться.
Минобороны с официальным комментарием по ЧП пока не выступало.
Вертолеты
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