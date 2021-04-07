Брянские патологоанатомы «монетизировали» выдачу тел из морга. Видео

В Брянске задержали 11 патологоанатомов, заподозренных в незаконном получении денег за выдачу тел из морга. Они действовали в одной группе с семью ритуальными агентами, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Правоохранители задержали группу из 18 человек, из которых 11 являются патологоанатомами Брянской областной больницы. Их заподозрили в мошенничестве. По версии СК, они незаконно получили деньги у 80 граждан за выдачу тел их родственников.

В областном главке МВД уточнили, что патологоанатомы действовали в одной группе с работниками сферы ритуальных услуг. Родственников умерших вводили в заблуждение, заявляя об изменении графика работы морга, и требовали деньги за «ускоренную» выдачу тел.

Источник: ГУ МВД по Брянской области

Подозреваемые назначали сумму в размере от трех до семи тысяч рублей, определяя «на глаз» материальное положение и эмоциональное состояние людей. По предварительной оценке, с декабря 2020 года по январь таким образом они получили более 400 тысяч рублей.

Ранее в Волгограде патологоанатома приговорили к девяти годам тюрьмы за подмену печени роженицы.