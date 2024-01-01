Происшествия 01 января 2024, 20:27 Брянская блогерша сожгла свой паспорт на Новый год под крики толпы Полиция проведет проверку после публичного сожжения паспорта блогером из Брянска

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Пьяная девушка-блогер демонстративно сожгла свой российский паспорт в Брянске. Об ее поступке рассказала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Все происходящее она (блогер. — прим. ред.) показала в своих соцсетях. Мы направим обращение в полицию по этой ситуации», — написала общественный деятель.

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Судя по кадрам, которые опубликовал RT, блогерша сожгла российский паспорт под крики толпы. При этом никто из присутствующих не пытался ее остановить.

Сама девушка позже написала, что любит Россию, а паспорт пришлось уничтожить якобы потому, что там была уродливая фотография.

Полиция начала проверку в отношении жительницы Брянска, которая публично сожгла паспорт, сообщила пресс-служба регионального МВД России. По данным ведомства, личность девушки установили. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

В июне певец Эдуард Шарлот опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег российский паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином РФ и поддерживает Украину. Шарлот стал фигурантом уголовных дел по статьям об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Суд отправил его под арест до 24 января 2024 года.