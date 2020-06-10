Британского врача сожгли заживо из-за подозрений в колдовстве

Инцидент произошел в деревне Чимай, недалеко от муниципалитета Сан-Луис в северном гватемальском департаменте Петен. Чок Че находился там вместе с группой других специалистов, они изучали традиционные растительные лекарства и сотрудничала с гидами по культуре майя.

Специалист практиковал народную медицину. По словам местных жителей, лекарством он убил одного из них. Они начали травить его, а позже напали.

Жители подожгли заживо врача и сняли это на видео. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти Чок Че.