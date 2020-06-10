10 июня 2020, 16:08
Британского врача сожгли заживо из-за подозрений в колдовстве
Жители Гватемалы заживо сожгли медицинского эксперта, выпускника Университетского колледжа Лондона Доминго Чок Че. Они обвиняли его в колдовстве. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на иностранное издание.
Инцидент произошел в деревне Чимай, недалеко от муниципалитета Сан-Луис в северном гватемальском департаменте Петен. Чок Че находился там вместе с группой других специалистов, они изучали традиционные растительные лекарства и сотрудничала с гидами по культуре майя.
Специалист практиковал народную медицину. По словам местных жителей, лекарством он убил одного из них. Они начали травить его, а позже напали.
Жители подожгли заживо врача и сняли это на видео. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти Чок Че.