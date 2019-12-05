Британке сорвало кожу с пальца из-за двери в кафе Marks & Spencer

Жительница британского Манчестера выложила в Facebook шокирующие кадры. На снимках видна женская рука, на крайней фаланге среднего пальца полностью отсутствует кожа.

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Как написала пользовательница Анджела Хиллс, пострадавшая — это ее мать. Женщина получила травму, когда ее палец защемило дверью в кафе при магазине одежды Marks & Spencer.

«Внимание! Это случилось с моей мамой в кафе Handforth Dean магазина M & S. Палец зажало дверью, на которой не было надписи „Проход держать свободным“. Кончик срезало, а затем сорвало», — написала Хиллс.

Источник фото: Facebook

Пост она выложила в паблике Marks & Spencer. Женщина отметила, что магазин даже не связался с ее матерью.

В свою очередь, в торговой сети сочли инцидент «несчастным случаем» и выразили пострадавшей слова поддержки, сообщила Daily Mail. Магазин проводит расследование случившегося.