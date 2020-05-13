Британка умерла от COVID-19 после того, как ее оплевали на вокзале

Белли Муджинга работала в железнодорожной кассе. Она вместе со своей коллегой трудилась на улице. К ним подошел мужчина, оплевал их, накашлял и заявил, что болеет COVID-19.

После инцидента женщины просили свое руководство перевести их во внутрь здания, чтобы между ними и посетителями был защитный барьер. Однако им отказали.

Спустя несколько дней Муджинга попала в больницу и скончалась там от коронавируса, написал сайт «Русская планета».