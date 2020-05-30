Бригады МосАВС будут дежурить в Красногорске, пока не пройдут дожди

В микрорайоне Опалиха продолжается ликвидация наводнения в районе станции. В округе до стабилизации погоды будут дежурить бригады областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МосАВС), сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Сейчас на место прибыли дежурные бригады МосАВС. Работают две перекачивающие станции мощностью 450 кубометров в час. С министром ЖКХ МО Антоном Велиховским договорились, что бригады МосАВС будут дежурить в нашем округе до тех пор, пока погода не стабилизируется и пока мы не будем уверены, что нет угрозы новых подтоплений», — написала она в своем Instagram.

Ранее Эльмира Хаймурзина сообщила, что в районе зафиксировано 24 крупных очага наводнений. Она попросила жителям на время покинуть дома. Тем, у кого-то нет возможности пожить у родственников или друзей, будет предоставлено временное жилье.

Из-за сильных дождей в Подмосковье 29 мая затопленными оказались территории Красногорска и Истры. МЧС и аварийные службы пытаются решить проблему с наводнением.