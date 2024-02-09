09 февраля 2024, 12:17
Бригаду энергетиков в Горловке спасли от беспилотников
Штаб обороны ДНР: ВСУ пытались атаковать БПЛА бригаду энергетиков в Горловке
Ремонтную бригаду в Горловке атаковали по пути к подстанции. Силовики перехватили восемь беспилотников и спасли энергетиков, сообщил Штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.
Сотрудники регионального управления ФСБ сопровождали ремонтную бригаду к месту аварии — электроподстанция Горловки получила повреждения. В пути энергетиков атаковали с воздуха. На них нацелили дроны-камикадзе и пытались сбросить самодельные взрывные устройства. Силовики сбили восемь беспилотников, а именно пять FPV-дронов, по одному Mavic3T, Heqi и Mavic3PRO.
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«Жертв среди сотрудников экстренных служб и гражданского населения не допущено», — сообщил штаб.
Над Донецком и Макеевкой подавили еще 15 беспилотников. Украинские военные использовали их для разведки.
За прошедшие сутки Горловку атаковали 23 раза, сообщил глава городской администрации Иван Приходько. Повредили два многоквартирных дома и газопровод. Пострадала мирная жительница.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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