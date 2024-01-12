Происшествия 12 января 2024, 10:39 Бригаду энергетиков обстреляли в Горловке Глава Горловки Приходько: трое энергетиков пострадали при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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При обстреле Никитовского района Горловки пострадали три сотрудника «Центральных электрических сетей». В момент атаки они выполняли служебные обязанности, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) обстрелом украинских нацистов ранены трое работников», — сообщил он.

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Травмы получили сотрудники технической единицы «Центральные электрические сети» государственного унитарного предприятия «Региональная энергопоставляющая компания».

Горловку 12 января обстреливали трижды. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что в 08:30 бойцы ВСУ ударили по Никитовскому району, в 09:15 и 10:10 — по поселку Гольмовскому. Огонь вели из Дзержинска и выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 152 миллиметра.

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка 11 января. Из них двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.