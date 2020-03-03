Бригада строителей попала в смертельное ДТП под Владимиром

По данным сайта vostokmedia.com, в результате инцидента скончался один человек. Травмы получили еще 16. Отмечается, что в микроавтобусе находились строители, которые ехали из столицы в Нижний Новгород. Всего в автомобиле было 17 пассажиров. Погиб один из строителей. Остальных доставили в больницу.

Водитель грузовика травм не получил. Также из-за аварии образовалась пробка на трассе М-7 «Волга» по направлению к столице.