Бригада скорой помощи попала в крупное ДТП в Кубзассе. Двоих пострадавших госпитализировали

Двое из семи участников аварии с четырьмя автомобилями на трассе в Кузбассе госпитализированы. В числе пострадавших оказалась и бригада скорой помощи.

«Двое пострадавших госпитализированы, пятеро — амбулаторно. Один — в Центр охраны здоровья шахтеров, он тяжелый, второго оставили в горбольнице беловской, скорее всего средняя степень (тяжести — прим. ред.)», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

Как рассказали агентству в местном ГИБДД, ДТП случилось в понедельник в 08:30 на 10-м километре дороги Белово — Гурьевск у села Беково в Кемеровской области. Там столкнулись сразу несколько машин. По предварительной информации, водитель Toyota Karina не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем скорой, «Соболь». Из-за сильного удара спецавтомобиль развернуло и вынесло на встречку. Там в него врезалась Lada Kalina, следовавшая за Toyota. После этого Toyota Karina столкнулась с машиной «газель».

Также в ведомстве заметили, что медицинская помощь понадобилась восьми людям.

«У четырех из них — у водителей всех четырех автомобилей были диагностированы травмы различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД. По факту произошедшего проводится расследование.