Бригада медиков пострадала в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Новосибирске | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 09:56 Бригада медиков пострадала в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Новосибирске ГИБДД: шесть человек пострадали в аварии со скорой помощью в Новосибирске РИА "Новости"

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Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Кировском районе Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, следуя по Советскому шоссе, проехал на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке с улицей Петухова он не справился с управлением и врезался в машину скорой медицинской помощи, которая ехала на зеленый свет.

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«В результате ДТП пострадали шесть человек: экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля», — уточнили в ведомстве.

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В ГИБДД обратили внимание, что водитель иномарки был пьян. Медосвидетельствование выявило 0,767 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Водительское удостоверение мужчина получил в 2021 году. На него составлен административный протокол.

По информации регионального Минздрава, в неотложке в момент аварии пациентов не было. Трое медиков и водитель доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

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