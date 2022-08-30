Бригада медиков погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области

Бригада скорой помощи погибла в результате аварии в деревне Воробино Ярославского района Ярославской области. Служебный автомобиль медиков врезался в бензовоз и загорелся. Жертвами стали три человека, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

«По предварительной информации, три человека погибли», — говорится в сообщении регионального главка. Сообщение о ДТП с участием бензовоза в деревне Воробино поступило в 10:15, уточнили в МЧС.

По данным ведомства, после аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, огонь перекинулся на два частных жилых одноэтажных дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 45 человек и 16 единиц техники. На месте аварии работают оперативные службы. Причины ДТП выясняются.

Врио губернатора региона Михаил Евраев также подтвердил гибель бригады медиков в результате ДТП в деревне Воробино.

«В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла», — написал он в своем Telegram.

Евраев выразил глубокие соболезнования родным погибших и сообщил, что им окажут необходимую помощь.

«Сейчас ситуация под контролем. Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет», — добавил чиновник.

Соболезнования в связи со случившимся также выразили в департаменте здравоохранения и фармации. В ведомстве уточнили, что бригада медиков ехала на вызов и находилась без пациента.

«К сожалению, сотрудники скорой помощи погибли на месте. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заключили в пресс-службе.