Бревно упало на голову и убило водителя лесовоза в Курганской области

Мужчина, который управлял лесовозом, скончался на Кособродском деревообрабатывающем заводе в Курганской области. На него упало бревно во время разгрузки. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт региональной инспекция труда.

Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося.

«При выгрузке лесоматериалов из лесовозного транспорта работник по должности водителя при ослаблении увязки штабеля круглого леса вследствие падения бревна через стойки получил травму, несовместимую с жизнью», — сказано на сайте.

На данный момент иных сведений о происшествии не поступало.