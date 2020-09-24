Бразильца задержали в Москве за развратные действия прямо на улице

Москвичка обратилась к правоохранителям и заявила, что на 3-й Владимирской улице ее преследует обнаженный мужчина. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался бразилец, подрабатывающий артистом в ресторанах.

По словам мужчины, он занимался виртуальным сексом по телефону со своей подругой. Изначально он решил сходить в туалет, а потом девушка попросила его продемонстрировать половой орган.

Полиция проводит расследование.